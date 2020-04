Secondo il comunicato di GM , le sue tecnologie innovative possono servire a produrre Pickup, SUV, crossover, automobili e veicoli commerciali anche di altre case. La rivoluzione è garantita dal fatto che il pacco batterie ha una gestione delle celle impilabile in verticale o orizzontale in base alle necessità di design del pianale delle vetture.

General Motors: nuove batterie Ultium per battere Tesla

Gli accumulatori sviluppati da General Motors avranno una capacità compresa tra i 50 e i 200 kWh, quindi le Ultium avranno un’autonomia fino a oltre 640 Km. Un risultato che eguaglia le prestazioni delle batterie di Tesla a cui unisce motorizzazioni performanti a trazione anteriore, posteriore o integrale.

Le batterie Ultium metteranno a disposizione delle ricariche rapide fino a 200 KW grazie a celle da 400 volt, mentre la piattaforma utilizzata per i pickup avrà fino al doppio dei volt e una ricarica rapida fino a 350 kW.

Lo sviluppo di veicoli elettrici su larga scala porterà ricchezza in importanti settori dell’indotto automotive, di questo ne è convinta la dirigenza di GM che ha avviato una partnership con la divisione LG Chem. In questo modo i costi delle singole celle della batteria si ridurranno a meno di 100 dollari per KWh. LG Chem e GM hanno sviluppato un brevetto a basso contenuto di cobalto e altre innovazioni per ora rimaste segrete.