Carrefour raccoglie all’interno del proprio nuovo volantino una lunghissima schiera di offerte e di prezzi bassi tra cui gli utenti potranno scegliere per risparmiare moltissimo, a partire dal mondo degli smartphone, uno dei più richiesti e desiderati di sempre.

Tutti gli acquisti, come potrete tranquillamente immaginare, dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita sparsi per il territorio; al giorno d’oggi Carrefour non permette la conclusione delle compravendite elettroniche sul sito ufficiale, dati anche i recenti “problemi” nel riuscire a concludere la spesa online.

Carrefour: i prezzi sono invitanti ed alla portata di tutti

Il volantino Carrefour sembra davvero cercare di accontentare il maggior numero di utenti, in quanto decide di scontare tutti i migliori smartphone in circolazione, a partire dai top di gamma di casa Apple, quali sono iPhone 11 a 849 euro e iPhone 11 Pro a 1099 euro.

In alternativa è possibile avvicinarsi al mondo Android, approfittando dei prezzi bassi applicati su Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 179 euro, passando anche per i vari Huawei Mate 20 Lite a 179 euro, P30 Lite a 259 euro, Motorola E6 Play distribuito a 99,90 euro o Xiaomi Redmi 8 a 149 euro.

Naturalmente il volantino Carrefour include al proprio interno anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, non sempre inerenti alla telefonia mobile, se volete conoscerle da vicino non vi resta che aprire le pagine che abbiamo inserito nel nostro articolo, ricordandone la disponibilità nei punti vendita fisici.