Il 26 marzo scorso si è tenuta la presentazione ufficiale degli Huawei P 40 series, la nuova generazione di telefoni Huawei, attesissimi dai fan. Oggi l’azienda ha ufficialmente annunciato il lancio sul mercato italiano. La vendita avverrà tramite una serie di negozi on-line e, laddove possibile, attraverso i più importanti negozi di elettronica di consumo. Ma non è tutto, Huawei propone insieme lancio dei suoi nuovi dispositivi, anche una serie di proposte allettanti su altri prodotti di appartenenza dell’azienda.

Huawei, la serie P40 e tutte le altre novità in Italia

I negozi disponibili per l’acquisto dei telefoni Huawei saranno: l’e-commerce Huawei store, il sito del Huawei Experience Store di Milano e, naturalmente, Amazon. I dispositivi disponibili da oggi sono Huawei P40 e il P40 Pro. Sono in vendita con finitura in vetro, nei colori Black, Blush Gold and Silver Frost. Con un acquisto effettuato entro il 4 maggio per qualunque dei due dispositivi, ogni utente riceverà in omaggio uno Huawei Watch GT 2 in colore Matte Black. Al di fuori di questa offerta lo SmartWatch è disponibile al prezzo di 229 euro.

Un altro prezioso regalo per i clienti Huawei, saranno 50 GB di storage gratis per un anno sulla piattaforma Cloud dell’azienda, nonché 10 film gratis su Huawei Video o un buono da 50 euro da consumare sulla piattaforma. Ma non è finita qui, perché tutti coloro che acquisteranno uno di questi due innovativi device, potranno accedere per 3 mesi alla Vip Membership di Huawei Music, senza pagare. Considerate tutte le qualità presenti in questo nuovo smartphone creato dall’azienda, queste offerte sembrano molto allettanti. A partire da oggi, Huawei P 40 e Huawei P 40 Pro saranno disponibili al rispettivo prezzo consigliato di 790 9,90 euro e 1049, 90 euro.