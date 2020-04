WindTre lancia una promozione capace di soddisfare i clienti più esigenti, permettendo loro di ottenere quantità a dir poco straordinarie di traffico dati senza dover incappare in spese di rinnovo troppo alte. La promozione a cui facciamo riferimento è disponibile in due versioni le cui differenze sostanziali riguardano la modalità di pagamento da utilizzare per sostenere il costo di rinnovo; e la quantità di SMS e Giga di traffico dati previsti mensilmente. Scopriamo i dettagli dell’offerta WindTre Unlimited, anche nella versione Special Edition.

Passa a WindTre con l’offerta Unlimited: minuti, SMS e Giga illimitati per tutti!

L’offerta WindTre Unlimited Special Edition è stata recentemente prorogata dal gestore, che consente di procedere con l’attivazione fino al 19 aprile 2020. I clienti che decidono di effettuare l’attivazione possono ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati alla massima velocità

Il costo da sostenere per usufruire dei seguenti contenuti è di 29,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

Scegliendo l’offerta in versione Easy Pay, il costo da sostenere per il rinnovo rimarrà invariato ma sarà necessario saldare la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. In questo caso, inoltre, cambiano le quantità di SMS e Giga di traffico dati previste e i clienti ricevono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità

L’attivazione delle due offerte può essere effettuata online, attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di ottenere la nuova SIM tramite corriere o di ritirarla in uno dei negozi.