Trony accoglie all’interno del nuovo volantino alcune delle migliori offerte dell’ultimo periodo, in questo modo il consumatore si ritrova a poter scegliere quasi ciò che vuole, ed allo stesso tempo poter spendere cifre decisamente inferiori rispetto ai listini originari.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi nell’articolo, è importante ricordarlo, non risulta essere accessibile in tutt’Italia, ma solo in alcune regioni, come Veneto, Emilia Romagna, Molise, Abruzzi, Umbria, Marche e Repubblica di San Marino, con validità fino al 16 aprile 2020. Gli acquisti possono essere completati nei punti vendita, ma solo per urgenze; la via maggiormente consigliata è la telefonica, basterà contattare il negozio per richiedere il prodotto, la consegna sarà gratuita presso il vostro domicilio.

Non scordatevi dei nostri codici sconto Amazon, nonchè delle migliori offerte in circolazione, distribuiti ogni giorno sul canale Telegram ufficiale.

Volantino Trony: ecco come funziona la campagna

Il volantino Trony punta a raddoppiare lo sconto dell’IVA, ciò sta a significare che su qualsiasi acquisto l’utente si ritroverà a godere di una riduzione pari al doppio di quanto siamo solitamente abituati a vedere con lo sconto IVA.

Prima di proseguire, è importante ricordare che i punti percentuali del caso non equivalgono mai all’effettivo valore dell’IVA, ovvero il 22%, ma corrispondono allo scorporo della stessa, pari a circa il 18,03% del valore finale del prodotto.

In questo caso il raddoppio non sarà proprio completo, ma corrisponderà al 32,80% del prezzo iniziale, lo sconto verrà applicato direttamente in cassa (anche se già lo vedrete sui cartellini in negozio); chiaramente, tutto avverrà in relazione al listino del momento. Maggiori informazioni sono disponibili poco sotto.