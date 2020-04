Vodafone: domenica di gran livello con tre offerte esclusive

Vodafone ha esposto le sue offerte a tutti gli utenti per la prima volta con il nome di Omnitel, riscuotendo un discreto successo. Il nome che invece tutti conoscono adesso e da diversi anni è subentrato a posteriori ma con tante innovazioni, le quali non hanno ovviamente compreso solo il logo.

Vodafone attualmente risulta la migliore azienda in merito alla telefonia mobile in giro per l’Europa e a parlare per lei sono le sue offerte. Queste includono al loro interno il meglio in assoluto, visto che si parla di minuti ed SMS oltre a tanti giga. L’obiettivo ora è recuperare utenti alla concorrenza, e per farlo ecco scendere in campo le tre offerte migliori in assoluto.

Vodafone lancia le sue tre promozioni storiche per riprendersi gli utenti, adesso la concorrenza trema

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB