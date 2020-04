Vodafone vince la concorrenza a colpi di Special Minuti: ecco fino a 50GB

Spodestare Vodafone sarebbe stato difficile per qualsiasi azienda di telefonia sia mobile che fisso, ma a quanto pare Iliad ci sarebbe riuscita. La nuova realtà proveniente dalla Francia è diventata un gestore italiano a tutti gli effetti, ed avrebbe rubato tanti utenti proprio all’azienda anglosassoni. Ora Vodafone infatti vuole provare il tutto per tutto per recuperare il pubblico scappato via, mettendo in campo le sue migliori armi.

L’azienda leader in Europa per via della sua rete 4G e non solo a scelto infatti di riesumare le sue offerte migliori. Stiamo parlando delle solite Special Minuti fino a 50GB, le quali questa volta arrivano con prezzi nettamente più abbordabili ma sempre con gli stessi ed entusiasmanti contenuti.

Vodafone attacca la concorrenza con le sue armi più potenti: tornano in campo le Special Minuti

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB