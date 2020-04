Finalmente i rumor su un possibile iPhone 9 SE 2 stanno di nuovo prendendo corpo, dopo che era stato più volte al centro dell’attenzione per un fantomatico debutto a marzo 2020. Infatti, nuove informazioni diffuse dal sito specializzato molto vicino a Apple 9to5Mac sostengono che il nuovo smartphone economico di Apple non sia così distante dalla commercializzazione.

Sono stati divulgati in rete anche degli scatti di alcune custodie dedicate alla variante da 4,7″ di iPhone 9 SE 2, e le indiscrezioni vogliono che gli store più importanti al mondo stanno già ricevendo gli accessori del nuovo iPhone. La data di rilascio sembra davvero imminente, tanto che già questo weekend è indicato sul calendario come un momento caldo.

Apple pronta a lanciare iPhone 9 SE2 tra 12 giorni

Non è la prima volta che i produttori di custodie anticipano in qualche modo i grandi colossi della telefonia mobile, ma la custodia UAG riporta proprio che è disegnata apposta per il “Nuovo iPhone 2020”. Dunque, se volessimo fare delle inferenze sulle possibili date di rilascio del nuovo iPhone 9 SE2, le vendite potrebbero partire dal 22 aprile.

Ma non vi aspettate chissà quale annuncio da parte di Apple, perché come già avvenuto con gli iPad Pro 2020 non c’è molto da festeggiare vista la situazione. L’avvio della distribuzione partirà sicuramente dal canale dello store online, poiché in negozi sono ancora chiusi.

A prima vista, iPhone 9 SE 2 si presenterà esteriormente molto simile al precedente iPhone 8, ma all’interno si troverà allocato il chip A13 Bionic appena arrivato nella gamma iPhone 11. Lo schermo dovrebbe essere da 4,7”, ma recenti voci fanno riferimento ad una seconda variante con schermo da 5,5″.