WhatsApp: cancellate la foto profilo, truffa terribile agli utenti

Sono giorni molto duri per tutti gli utenti italiani in generale, ma WhatsApp funge da vero e proprio passatempo ancor di più rispetto al normale. La nota applicazione di messaggistica istantanea sta ritornando ancor più utile di quello che è ordinariamente, visto che le persone sono costrette a non potersi vedere. Questo però non risolve tutti i problemi da cui l’applicazione è attanagliata di continuo.

Tra questi elenchiamo truffe e inganni di diverso genere, come quelli che stanno imperversando in questi giorni. Sono infatti tantissimi alle segnalazioni che sono arrivate alle nostre attente orecchie, una delle quali avrebbe fatto ripiombare il pubblico nello sconforto. Si tratterebbe infatti di una truffa che già diversi mesi fa aveva mietuto diverse vittime. Stiamo parlando di alcuni utenti che rubano l’immagine del profilo per avere poi un secondo scopo davvero incredibile.

WhatsApp, con l’immagine del profilo gli utenti possono essere truffati insieme ai loro contatti in rubrica

Ci risiamo: WhatsApp è di nuovo in balia della truffa delle immagini del profilo. In questi giorni gli utenti hanno mostrato ancora una volta di essere stati truffati da questo trucco. Ci sono dei truffatori che infatti rubano le immagini del profilo, creando dei profili ulteriori fake e impersonando le persone di rubate.

Dopo aver fatto questo, in un modo ancora da accertare, riescono ad entrare in possesso dei contatti in rubrica dei malcapitati. A questi ultimi poi verrà chiesta una ricarica Postepay, fingendo un’emergenza e soprattutto fingendo di essere la persona nell’immagine del profilo fake che li contatta.