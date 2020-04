Gli Stati Uniti d’America stanno salendo presto alla ribalta mediatica per numero di contagiati dal Coronavirus, ma una cosa non possiamo negare agli americani, ovvero il loro spirito d’iniziativa. Infatti, dagli USA arriva la notizia della creazione di un device in grado di fare i test sul COVID-19 in 5 minuti, con una diagnostica eseguita come da regolamentato della FDA, mentre in meno di 15 minuti l’analisi offre i risultati completi.

Il dispositivo che vedete in foto si chiama ID NOW lab-in-a-box ed è prodotto dalla Abbott: tale può risolvere una questione assai spinosa riguardo la corretta identificazione in tempi stretti di un paziente affetto da virus oppure no.

Coronavirus, test in 5 minuti grazie a questo dispositivo USA

Infatti, normalmente ci vogliono quasi 5 ore per avere dei risultati accettabili dal tampone effettuato, e se un device può ridurre al minimo questi tempi morti potrebbe essere la vera salvezza di tutto il globo che lotta contro il Covid-19.

Il dispositivo Abbott sembra un piccolo laboratorio in miniatura ma la sua tecnologia permette di poterlo trasportare ovunque e utilizzarlo sia negli ospedali che in altri ambienti. Il sistema offre test molecolari che cercano una piccola sezione dell’RNA del virus SARS-CoV-2 e amplificano quel segmento fino a quando non è sufficiente da poter essere rilevato.

Tutto questo in circa 5 minuti. In settimana Abbott conta di riuscire a produrre tantissimi nuovi device, così da coprire la richiesta del paese e provvedere a fare i 50 mila test al giorno che gli USA vorrebbero raggiungere per combattere l’epidemia.