Anche per il mese di Aprile, chi è in possesso di un account Amazon Prime può scaricare gratuitamente sul proprio PC una serie di giochi davvero carini, che senz’altro riusciranno ad intrattenervi ed a concedervi qualche momento di divertimento in questi giorni di quarantena. Il tutto avviene mediante Twitch Prime, un servizio incluso nell’abbonamento Amazon Prime e che, ogni mese, offre l’accesso ad una serie di giochi gratuiti da scaricare e tenere per sempre ed altri bonus disponibili per alcuni dei titoli più popolari del momento, come skin esclusive, personaggi e potenziamenti.

I giochi che possono essere scaricati gratuitamente da Twitch Prime per il mese di Aprile sono: Earthlock, un gioco di ruolo; Kathy Rain, un punta-e-clicca; Turok Remaster, sparatutto in prima persona; Etherborn, un puzzle platform; e Light Matter, un puzzle in prima persona.

Amazon, come scaricare i giochi gratis di Aprile con Twitch Prime

Per scaricare i giochi, nel caso in cui non ne avessi già uno, occorre anzitutto creare un account Twitch sul sito ufficiale dedicato alla piattaforma, cliccando sulla voce Iscriviti. In secondo luogo, dovrai collegare il tuo account Twitch a quello di Amazon Prime. Per farlo, vai su https://twitch.amazon.com/prime. Clicca su collega il tuo account Twitch ed effettua l’accesso con il tuo account Amazon. A questo punto, accedi al tuo account Twitch e clicca su Conferma.

A questo punto, dovrai scaricare l’app Twitch per dispositivi desktop. Puoi farlo direttamente da qui e cliccando sull’opzione Scarica per Windows. Una volta terminato il processo di installazione, dirigiti sulla pagina di Twitch Prime ed effettua l’accesso con il tuo account, qualora non lo avessi già fatto o la piattaforma non avesse memorizzato i tuoi dati. Scorri il catalogo con i giochi ed i boundle disponibili e riscatta quello che preferisci. Torna di nuovo all’app di Twitch, clicca sul menu I miei giochi e scarica i contenuti che hai riscattato.