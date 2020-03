Android offre gratuitamente 3 app e giochi a pagamento sul Play Store

Da quando sono arrivati tutti gli aggiornamenti più importanti, Android sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. A dimostrarlo sono anche i numerosi brand che si affidano al robottino verde per dare vita ai propri smartphone, i quali tra l’altro ad oggi risultano tra i più potenti in commercio.

Il famoso sistema operativo di Google è cresciuto molto negli anni, non mutando però sotto l’aspetto più importante per gli utenti: la versatilità. Proprio questo è uno degli aspetti a cui gli utenti non rinuncerebbero mai, visto che è la principale variante che distingue Android dalla concorrenza. A dare manforte a tutto questo ci pensa poi anche il Play Store, spazio dedicato ai contenuti che ogni settimana crescono sempre di più. Inoltre Google ha previsto ormai giornalmente delle iniziative volte ad azzerare il prezzo di alcuni contenuti a pagamento.

Android, solo oggi gli utenti possono approfittare per scaricare gratuitamente 3 applicazioni e giochi a pagamento gratis

Come tutti ormai ben sanno, ogni giorno ci sono dei contenuti appartenenti al Play Store di Google che arrivano gratis proprio sul noto market. Non ci sarebbe nulla di strano visto che sono tantissimi i contenuti gratuiti, ma in questo caso si tratta di applicazioni e giochi che sono a pagamento per la restante parte dell’anno. Nella lista qui sotto infatti trovati alcuni dei titoli più interessanti di giornata: