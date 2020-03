Nell’ambito delle nuove prospettive per una mobilità più sostenibile ed “emissioni zero”, due grandi innovazioni si contendono il primato per aprire le porte al futuro dei trasporti su strada: motori elettrici a batteria (BEV) e motori a idrogeno con sistema fuel cell (FCV).

Eppure, a quanto risulterebbe da uno studio condotto da Volkswagen – anche sulla base di precedenti ricerche in merito – solo uno fra i due motori sarà più utile ed efficiente per gli spostamenti dei cittadini.

Lo studio ha preso in considerazione il bilancio energetico complessivo, andando a basarsi su quel famoso approccio denominato Life Cycle Assessment (i nostri lettori assidui se ne ricorderanno) che va a valutare l’intero ciclo vitale di un’auto, inclusi i costi e le emissioni durante la produzione dei pezzi e del carburante stesso.

Volkswagen decreta quale sarà il motore dei cittadini del futuro

La sfida tra BEV ed FCV, vi preannunciamo già, la vincerà l’auto elettrica, almeno per quanto riguarda la mobilità su strada.

I motivi sono molteplici, e non fanno capo esclusivamente allo studio condotto da Volkswagen ma anche a ricerche pregresse, benché in esso vengano prese in considerazione e sintetizzate egregiamente per giungere a tali conclusioni.

I due principali riguardano anzitutto i costi: produrre un’auto a idrogeno è e sarà sempre più dispendioso che fabbricare un veicolo elettrico. Questa discrepanza è riconducibile alla differenza di energia necessaria per produrre le due vetture.

In secondo luogo, va considerata l’efficienza delle due tipologie. Nel caso delle auto elettriche, si è raggiunta nei test un’efficienza Well-to-Wheel (dalla fonte alla ruota) tra il 70% e l’80%, come riportato nella relazione dello studio: “Con le auto elettriche soltanto l’otto percento dell’energia va perduta durante il trasporto, prima che questa raggiunga la batteria del veicolo”. E continua: “Quando questa energia viene convertita per muovere una vettura si perde un altro 18%”, motivo per cui “l’auto elettrica a batteria ottiene un’efficienza tra il 70% e l’80%.” Range dovuto alla diversità dei modelli presi in considerazione.

Nel caso dell’idrogeno, il medesimo parametro di efficienza Well-to-Wheel crolla, attestandosi al massimo tra il 25 e il 30%.