Il volantino Trony lancia sconti imprevedibili su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, offrendo ai consumatori la possibilità di ricevere un dispositivo gratis con ogni acquisto effettuato solo ed esclusivamente in negozio, non sul sito ufficiale.

A differenza della vecchia campagna promozionale di Expert, in cui l’omaggio era garantito scegliendo uno dei modelli contrassegnati dall’apposito bollino, in questo caso per riceverlo sarà necessario seguire un iter ben specifico e stabilito in precedenza, ma solo in negozio.

Volantino Trony: lo sconto è incredibile e super conveniente

Il primo passo da seguire per raggiungere l’obiettivo prefissato consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore, il cui prezzo non supera i 499 euro (in alternativa potete scegliere un piccolo elettrodomestico da almeno 69 euro).

Arrivati a questo punto potrete scegliere tra due strade differenti; la più breve passa per la possibilità di godere di uno sconto del 50% sul meno caro fra due prodotti acquistati (di cui uno è il precedente). Volendo invece approfondire la conoscenza del volantino Trony, ecco arrivare la soluzione che tutti stavano aspettando.

Dopo aver scelto il terminale in relazione alla precedente limitazione, ora basterà aggiungere altri due prodotti, per un totale di 3 prodotti, ricevendo in cassa una riduzione del 100% sul prezzo del meno caro (potranno essere acquistati solamente terminali afferenti a marchi aderenti alla campagna).

Il volantino Trony è attivo ovunque sul territorio fino ai primi giorni del mese di Aprile 2020.