Lenovo M10 Plus è il nuovo tablet low cost dell’azienda cinese. Dopo aver presentato ufficialmente lo scorso gennaio il Lenovo M10 FHD REL, infatti, Lenovo ha deciso di aggiungere al suo catalogo un nuovo tablet.

Lenovo M10 Plus: processore MediaTek e grande batteria

Il nuovo tablet dell’azienda cinese affida le sue prestazioni a un processore di casa MediaTek. Nello specifico, ci troviamo di fronte al SoC MediaTek Helio P22T, un processore octa core coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e due tagli di storage interno, ovvero 64 GB e 128 GB. Rimane sempre la possibilità di espandere la memoria tramite scheda microSD.

Il design risulta piuttosto curato: le cornici attorno al display sembrano infatti molto ottimizzate, lo spessore è di soli 8.15 mm e il peso è contenuto, dato che è pari a 480 grammi. Nonostante il poco peso, a bordo di questo tablet è presente una grande batteria da ben 7000 mAh. Quest’ultima si può ricaricare tramite una porta di ricarica USB Type C e non manca il supporto alla ricarica rapida da 10W.

Il display ha una diagonale pari a 10.3 pollici e ha una risoluzione pari al FullHD (cioè 1920×1200 pixel), mentre il rapporto screen-to-body è pari a 87%. Abbiamo poi una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo, invece, è ancora Android 9 Pie.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Lenovo M10 Plus è attualmente disponibile al pre-ordine in Cina sia in versione LTE sia in versione Wi-Fi nella colorazione Gray. Il prezzo di partenza del tablet è invece di circa 200€ al cambio.