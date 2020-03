Le restrizioni offerte dalla quarantena hanno i suoi lati positivi: abbiamo molto più tempo per dedicarci a serie tv, film e videogame: oltre lo smart working s’intende. Ma tutto questo tempo passato a dare fondo alla nostra connessione internet sta per mandare in blocco la rete europea.

Come era facile immaginare, miliardi di persone stanno riversando online le proprie ansie, paure, frustrazioni, o semplicemente la noia che provano stando chiusi in casa. In molti si sono spesi per cercare di richiamare l’attenzione, e tra questi c’è Mark Zuckerberg, CEO di Facebook e proprietario di WhatsApp.

Zuckerberg ha fatto notare come le videochiamate su Whatsapp stanno raggiungendo picchi preoccupanti, al punto da richiedere un urgente intervento per il potenziamento dei server al suo team. Ma mister Facebook si unisce alla schiera di proprietari di servizi come Netflix o Amazon Prime Video che hanno registrato picchi altissimi di traffico sulle loro piattaforme tanto da indurli a ridurre la qualità dello streaming.