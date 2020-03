Unieuro lancia un volantino che farà sicuramente parlare di sé per molto tempo, a causa prima di tutto della presenza di una serie di offerte e di prezzi bassi tra cui gli utenti possono scegliere, ricevendo la merce direttamente presso il proprio domicilio.

Gli acquisti, come avete già potuto intendere, possono essere effettuati direttamente ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso, a causa della chiusura fino al 3 aprile (possibile proroga) di tutti i punti vendita fisici in Italia. Le spedizioni nella maggior parte sono gratuite, ma controllate di volta in volta.

Chi acquisterà avrà anche l’opportunità di optare per la rateizzazione senza interessi, ciò sta a significare che sarà possibile decidere di pagare a Tasso Zero con addebiti fissi direttamente sul conto corrente bancario.

Per i codici sconto Amazon e le offerte migliori del periodo, non dimenticatevi di ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: quali sono le offerte da non perdere

L’offerta sicuramente da non perdere riguarda il nuovissimo Huawei P40 Lite, oggi in vendita alla modica cifra di 299 euro, ma con annessa la possibilità di richiedere gratuitamente sul sito dell’azienda in aggiunta le Huawei Freebuds 3 a titolo completamente gratuito.

Molto interessanti sono anche le occasioni combo, ovvero soluzioni che prevedono un unico prezzo per due smartphone differenti, in particolare annoveriamo l’accoppiata LG K50s + LG K40s a 199 euro, passando anche per i due Motorola One Zoom + Motorola E6 Plus in vendita a soli 399 euro.

Tutti gli acquisti potranno essere completati esclusivamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita presso il vostro domicilio. Tutte le informazioni sono reperibili nelle pagine inserite poco sotto.