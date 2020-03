MediaWorld continua strenuamente sulla propria strada con l’obiettivo di lanciare una serie di offerte in grado di soddisfare il maggior quantitativo di utenti, garantendo ad ogni modo la spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati.

Il volantino MediaWorld non è solamente un singolo insieme di offerte e di promozioni, ma si disloca su varie soluzioni tramite le quali il risparmio è ottimo sotto ogni punto di vista. Come specificato anche in precedenza, i negozi fisici sono stati chiusi ufficialmente fino a data da destinarsi, di conseguenza il consumatore potrà concludere gli acquisti solamente online sul sito ufficiale.

La spedizione è gratuita indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa, con consegna direttamente presso il vostro domicilio in tempi più o meno brevi.

Volantino MediaWorld: questi sono gli sconti attivi nel periodo

La prima campagna promozionale che incrociamo sul sito è sicuramente la “Casa per Me“, un insieme di ottimi sconti a prezzi effettivamente molto bassi, tramite i quali i consumatori possono scegliere elettrodomestici ed accessori domestici da rinnovare proprio nel periodo in cui si è effettivamente costretti a casa. Coloro che acquisteranno potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario.

In secondo piano incrociamo Home Sweet Work, la campagna promozionale che prevede la possibilità di mettere le mani su una serie di prodotti di tecnologia generale fondamentali per il corretto smart working presso il proprio domicilio; affiancato da accessori smartphone ed il meglio di Samsung, conditi di sconti quasi mai visti e di prezzi incredibilmente bassi.

Per scoprire e conoscere da vicino il volantino MediaWorld non vi resta che aprire le pagine su questo sito.