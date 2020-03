Potreste esservi trovati, qualche volta, a non desiderare di far sapere il luogo in cui vi trovate. Che sia per motivi di privacy o per qualsiasi altra ragione, ci sono delle volte in cui è lecito non condividerla. Per questa ragione esiste un metodo per generare una posizione GPS falsa e condividerla con coloro che ve la chiedono.

Fake GPS location, come funziona questa app e come scaricarla

Fake GPS Location è un’app disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Una volta scaricata, dovrete controllare che il vostro GPS sia attivo sul cellulare. Per coloro che possiedono Android Marshmallow o una versione superiore, sarà necessario impostare questa app come predefinita per le posizioni fake.

Una volta eseguiti i passaggi di installazione corretti, basterà aprire l’app e localizzare il punto della mappa in cui desiderate risultare presenti. È possibile scegliere una qualunque parte del mondo, basterà spostare la mappa con il dito e muoverla fino al punto desiderato, poiché l’indicatore rimarrà invece sempre al centro della schermata. Una volta localizzata e scelta, potrete cambiare la posizione GPS premendo il tasto Set Location.

Ma c’è di più: esiste anche l’opzione che aiuta a rendere ancora più credibile la vostra posizione. È possibile infatti configurare i parametri dell’app in modo da fare apparire la vostra posizione in movimento. In questo modo, qualora qualcuno stesse cercando di localizzarvi, vedrebbe che in quel momento vi trovate in tutt’altro posto rispetto a dove siete in realtà. Ci auguriamo che queste informazioni vi tornino utili, che utilizziate sempre e solo per buone e oneste intenzioni.