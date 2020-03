Negli scorsi giorni una ristretta cerchia di utenti ha potuto visionare la nuova versione del sito di Facebook in anteprima, ma fortunatamente ora questa novità è quasi alla portata di tutti.

Nei prossimi giorni la piattaforma accoglierà gli utenti web con una nuova finestra introduttiva per spiegare i cambiamenti apportati. Tutti gli utenti che non hanno voglia di seguire la finestra per l’attivazione guidata, possono già attivare la nuova versione manualmente.

Facebook: è arrivata la nuova versione del sito desktop

Il social network nelle ultime ore sta lanciando una pesante modifica dell’interfaccia grafica del proprio sito web, visitabile tramite browser. Si tratta di un restyling totale che dovrebbe rendere le pagine web molto più simili all’applicazione già disponibile per Android ed iOS. L’arrivo di questa novità è stato annunciato durante le ultime ore proprio dalla piattaforma, anche se in realtà i più informati sanno già cosa aspettarsi dalla nuova interfaccia.

L’azienda qualche mese fa aveva infatti attivato la nuova modalità presso un gruppo casuale e ristretto di utenti. La nuova interfaccia grafica era stata messa a disposizione di queste persone come prova generale, prima di lanciarla ufficialmente a tutti. Questo è servito agli sviluppatori per capire se ci fossero degli aspetti da ripensare o da modificare. La novità sarà attivata gradualmente a tutti gli utenti del social in due modi, automaticamente oppure selezionando l’opzione passa al nuovo Facebook per quelli più ansiosi.

In entrambi i modi, il passaggio alla nuova versione avverrà attraverso una schermata introduttiva. Si tratta di una manciata di finestre nelle quali verranno illustrati i cambiamenti più importanti. Come avviene per ogni modifica pesante, è probabile che non venga accolto con grande entusiasmo, ma comunque potete stare tranquilli, potrete tornare indietro nel caso in cui non vi piacerà. Per farlo dovrete cliccare sul pulsante dei menu e selezionare passa alla versione classica di Facebook.