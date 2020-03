L’aggiornamento alla EMUI 10, e successivamente alla EMUI 11, è in arrivo per questi smartphone di casa Huawei e Honor. Il rilascio avverrà via OTA (over-the-air), gradualmente e seguendo un iter conosciuto solamente dall’azienda, solamente i modelli brandizzati di un operatore telefonico lo riceveranno con un leggero ritardo.

Quanto potete trovare sotto è la lista aggiornata degli smartphone che sicuramente si aggiorneranno, purtroppo al momento attuale non possiamo assolutamente sapere con certezza quando verrà effettivamente rilasciato (in alcuni casi è già presente l’update). Allo stesso modo ricordiamo che in futuro potrebbero venire aggiunti nuovi prodotti, di conseguenza continuate a seguirci, poiché pubblicheremo liste sempre più aggiornate.

Huawei e Honor: ecco i nuovi dispositivi che si aggiorneranno

EMUI 10:

Huawei P30 : le versioni Lite, Pro e Base.

: le versioni Lite, Pro e Base. Huawei Mate 20 : tutte le versioni Lite, Pro, Base, X e Porsche Design.

: tutte le versioni Lite, Pro, Base, X e Porsche Design. Mate 10 : come nel caso precedente, tutte le versioni Lite, Pro, Base e Porsche Design.

: come nel caso precedente, tutte le versioni Lite, Pro, Base e Porsche Design. P20 : solamente i P20 e P20 Pro.

: solamente i P20 e P20 Pro. P Smart: le versioni 2019 , Plus 2019 e Z.

, Plus 2019 e Z. Nova: 5 Pro, 5T, 5, 5i, 4 e 4e.

Huawei Y : le versioni Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019.ù

: le versioni Y9 Prime 2019, Y7 Pro 2019, Y6 2019, Y9 2019, Y7 2019, Y7 Pro 2019, Y7 Prime 2019.ù Tablet MediaPad: M6 10.8 e M6 8.4.

MediaPad: M6 10.8 e M6 8.4. Enjoy: sia il 9S che il 10 Plus.

Honor: 9X, 9X Pro, 20, 20 Pro, 20 Lite, View 10 e View 20, 10, 10 GT, 10 Lite, 10 Youth Edition, Note 10, 8X, 8C, Magic 2, Play e 8A.

EMUI 11: