WhatsApp sta testando una nuova funzionalità che ti aiuterà a controllare online la veridicità di ciò che ricevi per messaggio. Una nuova funzione di ricerca consentirà alle persone di verificare i fatti e ottenere un contesto più ampio su ciò che viene detto.

Notizie false e disinformazione sono state un problema online già da un po ‘di tempo. Quando si verifica una crisi globale, poi, la problematica è particolarmente evidente. I social media sono un focolaio di informazioni dannosamente false, oltre che fuorvianti. Fortunatamente, sempre più piattaforme reagiscono al problema.

WhatsApp, finalmente uno strumento per combattere le fake news

Facebook e Twitter hanno già introdotto servizi di verifica delle notizie. I moderatori bloccano alcuni messaggi sul coronavirus nel caso in cui diffondano informazioni pericolosamente inaccurate. WhatsApp ha appena lanciato un hub di dati coronavirus e sta attualmente testando una nuova opzione di ricerca.

Sembra che WhatsApp abbia anche aggiunto un’icona di ricerca accanto a Messaggi inoltrati per cercare direttamente il contenuto sul web tramite Google. La nuova funzionalità consentirà agli utenti di WhatsApp di eseguire una ricerca Web in base al contenuto dei messaggi che sono stati inoltrati a loro. Si spera che ciò renda più facile per le persone determinare l’affidabilità di un messaggio e pensare due volte prima di trasmetterlo senza pensarci.

Non esiste un calendario preciso per quando questa funzione verrà implementata nella versione principale dell’app. Per ora, WhatsApp afferma: “Questa funzione è attualmente in fase di test e non vediamo l’ora di implementarla nel prossimo futuro”. Fateci sapere se ricevete l’aggiornamento.