Qualche giorno fa il noto leaker Ishan Agarwal ci aveva rivelato sia il design sia gran parte delle presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone entry-level di Honor, cioè il nuovo Honor Play 9A. Nel corso delle ultime ore, però, lo smartphone dell’azienda cinese è stato certificato dall’ente TENAA, dandoci ulteriori conferme.

Confermate le specifiche tecniche del nuovo entry-level di Honor

Sembra che il debutto ufficiale di questo nuovo device di fascia medio-bassa sia ormai vicino. Come già accennato, infatti, il device è stato certificato dall’ente cinese TENAA. Sul portale in questione, in particolare, sono state riportate numerose specifiche tecniche che combaciano in gran parte con quanto trapelato online qualche giorno fa.

Display, processore, design, fotocamere: tutto è stato confermato. Quello che invece risulta leggermente diverso è la capacità della batteria. Stando a quanto riportato su TENAA, infatti, la batteria del nuovo device di Honor avrà una capienza di 4800 mAh, mentre i rumors precedenti parlavano di una batteria da 5000 mAh. Il resto delle specifiche tecniche, comunque, risulta in linea con i rumors e i leaks trapelati finora. Di seguito vi riassumiamo brevemente le presunte specifiche tecniche del dispositivo.

Honor Play 9A – presunte specifiche tecniche