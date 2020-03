In questi giorni stiamo assistendo al picco del Coronavirus e sicuramente è molto importante rimanere sempre aggiornati su quello che accade in Italia attraverso fonti autorevoli e soprattutto sfruttando tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione. Dopo essere arrivato su WhatsApp il BOT ufficiale dell’OMS che permette di monitorare il contagio che sta avvenendo in tutto il mondo, da oggi è possibile seguire tutte le notizie sul Coronavirus sfruttando anche Telegram grazie ad un nuovo canale.

Telegram è un’applicazione disponibile sia per Android che ha iOS che consente di massaggiare con amici e parenti in modo semplice e veloce, ma le sue funzioni lo rendono anche una delle migliori app per rimanere connessi con il mondo che ci circonda. Con Telegram è possibile seguire gruppi o interagire con i BOT per automatizzare funzioni e rendere la nostra vita più semplice.

Telegram: tutti gli aggiornamenti e i bollettini sul nuovo canale

Con l’avvento del Coronavirus le chat come Telegram e Whatsapp sono diventate indispensabili soprattutto per rimanere aggiornati su quello che accade e sul livello di contagio del virus. Grazie al nuovo canale di Telegram sarà possibile seguire le notizie principali che vengono pubblicate sui maggiori quotidiani e avere il bollettino aggiornato della protezione civile ogni giorno.

Per chi non lo avesse già fatto è indispensabile installare la chat Telegram (ottima alternativa a Whatsapp) sul proprio smartphone attraverso il Google Play Store oppure l’App Store. Una volta all’interno sarà sufficiente seguire la relativa procedura guidata ed accedere al canale Coronavirus News Italia per avere immediatamente tutte le notizie.

Il canale sarà in grado di filtrare anche le fake news grazie alla pubblicazione di notizie solamente da fonti autorevoli. Il servizio è completamente gratuito e non ha alcun tipo di costo anzi sfruttando la condivisione è possibile condividere i post con amici e parenti.