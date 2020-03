In questo periodo brutto che stanno attraversando tutte le popolazioni del mondo, anche la produzione delle serie tv vengono colpite in modo duro ed una di queste è Riverdale. Lo staff che sta lavorando alla quarta stagione, è stato costretto a sospendere gli ultimi episodi per il Coronavirtus.

Anche in precedenza, la serie fu sospesa ma in quel caso il motivo riguardava la morte di Luke Perry (nella serie Fred Andrews). La produzione della terza stagione era stata interrotta e dare una riorganizzazione al finale di stagione in onore del protagonista. Questa volta invece il tema è ancora più delicato visto che riguarda la salute di tutti i cittadini.

Riverdale 4: il cast che completo della nuova stagione

Entrando nel dettaglio di questa vicenda, un portavoce di Warner Bros fa sapere che un membro della serie ‘Riverdale’ è stato in contatto con una persona positiva al COVID-19. In questo momento, il paziente sta ricevendo una valutazione da parte dei medici ma nel frattempo si cerca di individuare tutte le persone che sono stato a contatto proprio con il membro della serie. Considerando l’evolversi di questa grave situazione, la produzione ha preso la giusta decisione di sospendere Riverdale.

Per quanto riguarda la nuova stagione, in attesa che ci siano degli sviluppi, il cast risulta essere completo. Ci sono le conferme di tutti gli attori principali come Cole Sprouse, KJ Apa, Camilla Mendes e Lili Reinhart. Tali interpresti ricopriranno il ruolo dei ‘core four’ Jughead, Archie, Veronica, e Betty. Invece, tra i nuovi personaggi emerge Mr.Chipping che verrà interpretato da Sam Witwer.