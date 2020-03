Stavolta ci siamo, accendete i riflettori nelle vostre camerette, perché oggi pomeriggio Sony presenterà ufficialmente PlayStation 5 con tutte le spiegazioni sulle specifiche hardware. A fare da mattatore sarà probabilmente ancora Marc Cerny, ovvero il lead system architect della console più importante della storia, e l’evento dovrebbe tenersi a porte chiuse in diretta streaming.

Durante la conferenza che inizierà alle 17 si parlerà soprattutto di dettagli tecnici, visto che molto si è parlato in questi mesi di ciò che una console next-gen avrebbe potuto o dovuto offrire ai suoi utenti. Non sappiamo se a margine della discussione sull’architettura di PS5 sci sarà spazio anche per qualche anteprima di videogame.

PlayStation 5 è ufficiale: oggi Sony svela la nuova console

Ad ogni modo, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che l’appuntamento fissato da Sony è proprio in concomitanza dei giorni in cui si sarebbe dovuta tenere la Game Developers Conference 2020, come sappiamo annullata a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Qui in basso vi riportiamo il tweet ufficiale di PlayStation Italia in cui lo stesso Cerny definisce senza troppi fronzoli la sua console segnerà il futuro del gaming. Una dichiarazione che avrà bisogno subito di una prova tangibile, visto che la presentazione di Xbox Series X avverrà sempre oggi alle 19:40.

Domani alle 17.00, Mark Cerny, PS5 lead system architect, ci darà una visione approfondita dell’architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming. Seguiteci domani su PlayStation Blog: https://t.co/DB4WS1eyJC pic.twitter.com/mus335ec5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 17, 2020

Nel frattempo tenete gli occhi aperti su tutti i canali ufficiali Sony, poiché pare che anche il PlayStation Blog potrebbe ospitare la diretta streaming dell’evento in contemporanea mondiale per scoprire insieme tutte le news su PS5. Ci si aspetta molto da questo hardware a partire già dal design, di cui troppo si è speculato tra ipotesi e rendering.