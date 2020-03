MediaWorld ha lanciato un volantino in grado di inserirsi perfettamente nel periodo storico che stiamo attualmente attraversando, e coinvolgendo così un numero sempre più grande di utenti all’acquisto di nuovi dispositivi.

In un periodo storico in cui tutti noi siamo costretti a lavorare da casa, attivando il cosiddetto Smart Working, ecco arrivare la soluzione perfetta per rinnovare i dispositivi più utilizzati per il lavoro stesso. La campagna promozionale Home Sweet Work è attiva in tutti i punti vendita, ma anche direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso; per cercare di favorire i consumatori, l’azienda ha inoltre deciso di attivare la spedizione gratuita presso il proprio domicilio su ogni ordine effettuato.

Volantino MediaWorld: con Home Sweet Work si raggiungono grandi livelli di sconti

I prodotti inclusi nella campagna promozionale sono sostanzialmente i più richiesti ed utilizzati del periodo, a partire proprio dagli All-In-One, desktop, notebook o tablet. I prezzi sono invitanti, non proprio ai livelli minimi, ma comunque apprezzabili, se considerate essere presenti anche gli Apple MacBook di fascia altissima.

Scelto il terminale principale, è arrivato il momento di pensare anche all’accessorio, come un monitor aggiuntivo, una tastiera, un mouse, u una stampante per i propri documenti, o semplicemente una webcam per i meeting ed hard disk per ampliare lo spazio di memoria.

Tutto si conclude con un ambiente alla portata di ognuno di noi e più vivibile, può tornare quindi utile un purificatore, una macchina del caffè o altri prodotti di questo tipo. Per maggiori informazioni in merito al volantino MediaWorld, aprite subito questo link.