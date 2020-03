MediaWorld non dimentica assolutamente, anche in tempi di crisi a causa del virus, l’ormai imminente Festa del Papà, lanciando un apposito volantino direttamente sul proprio sito internet ufficiale.

Mentre è ancora attiva la promozione relativa allo Smart Working, ovvero a tutti i dispositivi dedicati per coloro che sono costretti a lavorare da casa, ecco spuntare nuove soluzioni per spendere il proprio denaro tramite l’acquisto di nuovi device tecnologici.

Coloro che sceglieranno di completare le compravendite sul sito ufficiale potranno prima di tutto usufruire della spedizione gratis presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla spesa effettuata (in genere, lo ricordiamo, è a pagamento). In aggiunta, fino al 19 marzo è stata attivata la promozione “Fatta apposta per i Papà”.

Volantino MediaWorld: questi sono i migliori prezzi del momento

Le possibili scelte del volantino MediaWorld sono davvero tantissime, per comodità vi indichiamo solamente le opzioni per quanto riguarda il mondo degli smartphone, ma raccomandiamo la visione di questo link per scoprire tutti i prodotti effettivamente inclusi.

I migliori dispositivi mobile in promozione sono comunque Galaxy A50 a 249 euro, Apple iPhone 11 Pro Max a 1229 euro, Apple iPhone Xr a 679 euro, Galaxy A40 a 179 euro, Apple iPad 10.2″ a 349 euro, Apple iPhone 7 a 319 euro, Huawei P Smart Z a 179 euro, Apple iPhone 11 a 749 euro o Galaxy A10 a 129 euro.

Ricordiamo che, salvo indicazione differente, tutti i modelli sono commercializzati in versione no brand con garanzia di 24 mesi.