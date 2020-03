Iliad ha vinto ancora: le sue due promo segrete tornano di moda

Con Iliad molti utenti hanno trovato la loro dimensione ideale. Infatti questo gestore ha finito per trovarsi al centro di ogni discussione ma anche al centro delle idee di chiunque stesse cercando un nuovo provider.

Le grandi armate della telefonia mobile italiana sono infatti state prese in contropiede, visto che molti utenti gli sono stati rubati proprio dall’azienda proveniente dalla Francia. Precisando che Iliad in questo momento è un gestore MNO italiano a tutti gli effetti, tutti gli utenti devono sapere che ci sono anche altre proposte. Con lo scopo di difendersi dagli attacchi dei rivali, il provider ha scelto di lasciare disponibili altre due promo sul sito ufficiale. Non solo la Giga 50 dunque per coloro che scelgono di sposare il mondo Iliad.

Iliad: le due offerte che in molti ricorderanno sono ancora presenti sul sito ufficiale, ecco i dettagli

Molte volte gli utenti scelgono la soluzione più di qualità, mentre in altri frangenti a prevalere è la voglia di più contenuti. Con Iliad queste due peculiarità vengono rispettate in toto e la situazione sembra infatti essere chiara a tutti.

Sul sito ufficiale sono inoltre ancora disponibili due offerte di gran livello, le quali sono arrivate ancor prima della celebre Giga 50. Stiamo parlando della Solo Voce e della Giga 40, promozioni che includono al loro interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La Giga 40 però si differenzia dalla Solo Voce per la presenza al suo interno di 40 Giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 euro e 6,99 euro al mese per sempre.