Il social network Facebook ha appena stanziato 100 milioni di dollari per aiutare le PMI. Un investimento molto ampio che coinvolge circa 30 paesi. La piattaforma non ha donato solamente denaro ma anche un’intera piattaforma con consigli utili e corsi di formazione.

Nelle ultime settimane tutto il mondo è in emergenza sanitaria, soprattutto il nord Italia, dove il nuovo coronavirus sta facendo migliaia di vittime ogni giorno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook stanzia 100 milioni di euro per le PMI

La piattaforma guidata da Mark Zuckerberg nelle ultime settimane sta facendo sentire il proprio supporto a tutti quei paesi colpiti dalla nuova pandemia di coronavirus. Solamente qualche giorno fa infatti, ha deciso di bloccare tutte le pubblicità sulla propria piattaforma, che riportavano annunci di gel disinfettanti e mascherine per il viso. Il motivo? erano vendute ad un prezzo spropositato rispetto a quello standard, solamente perché molto richieste.

Da questo lato anche la piattaforma di e-commerce Amazon, ha eliminato oltre 1000 prodotti dalla propria piattaforma perché offerti a dei prezzi che arrivavano a toccare anche il 1000% in più rispetto al prezzo di listino. Ecco le parole di Facebook dopo aver stanziato 100 milioni di dollari alle PMI: “Abbiamo ascoltato le piccole imprese per capire come possiamo aiutarle al meglio. Abbiamo sentito, forte e chiaro, che un sostegno finanziario potrebbe consentire loro di tenere le luci accese e pagare le persone che non possono venire a lavorare“.

A scriverlo è stata Sheryl Sandberg, direttrice operativa del social network. Ha proseguito dicendo: “ecco perché oggi Facebook investe 100 milioni di dollari per aiutare 30 mila piccole imprese in oltre 30 Paesi in cui i nostri dipendenti vivono e lavorano“. Come anticipato precedentemente la piattaforma non ha stanziato solamente denaro, ma anche una piattaforma con consigli e risorse, e perfino veri e propri corsi di formazione.