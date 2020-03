Le due piattaforme di e-commerce Amazon ed eBay sono nuovamente nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a causa di alcune modalità di commercializzazione di prodotti molto richiesti in questi giorni.

I prodotti in questione sono gel disinfettanti, prodotti igienizzanti per le mani, mascherine di protezione e altri prodotti. Proprio a riguardo della questione, Amazon ha recentemente eliminato 1 milione di prodotti dalla propria piattaforma. Scopriamo i dettagli.

Amazon ed eBay indagate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Stiamo parlando di oggetti molto richiesti a seguito della diffusione della pandemia di COVID-19, più comunemente chiamata nuovo coronavirus. Sono particolarmente richiesti e non tutti i venditori li hanno proposti nella maniera corretta. Più precisamente sono due gli aspetti oggetto di indagine da parte di AGCM.

Il primo è la vendita dei prodotti che è accompagnata da messaggi pubblicitari che affermano l’efficacia dei singoli prodotti in termini di protezione e/o contrasto del virus. In secondo luogo i prodotti sono venduti a prezzi che si sono ingiustificatamente alzati nelle ultime settimane. Ecco quanto affermato da AGCM: “Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, raccolte dai suddetti professionisti le informazioni sugli interventi effettuati e constatata la presenza di entrambi i profili per un elevato numero di articoli, l’Autorità ha deciso l’avvio dei due procedimenti“.

Al momento non sono ancora state adottate misure sanzionatorie, si attendono gli esiti delle indagini che, come preannunciato da AGCM, si estenderanno ad altre piattaforme di e-commerce in cui sono in atto fenomeni simili. Non ci resta quindi che attendere per scoprire maggiori informazioni.