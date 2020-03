Oggi, 17 marzo 2020, Sky emette un comunicato ufficiale in cui annunci una fantastica novità. Vista la quarantena forzata, il colosso televisivo ha deciso di aprire completamente la sua programmazione a tutti senza nessun costo aggiuntivo. Dunque tutti gli abbonati, da oggi fino al 3 aprile, avranno la possibilità di vedere tutta la programmazione Sky al di la del pacchetto sottoscritto in fase di attivazione. Per fare un esempio, i clienti che hanno sottoscritto un pacchetto sport/calcio potranno usufruire del pacchetto cinema e famiglia, con la possibilità di accedere anche ad una miriade di titoli on demand. Viceversa chi ha sottoscritto un pacchetto cinema/famiglia potrà usufruire di tutto lo sport a disposizione sui canali Sky.

Sky avvia anche una lodevole iniziativa benefica

Sky si è attivata anche per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile in questa emergenza per arginare il Covid19. La campagna, denominata SKY#IoRestoaCasa, ha visto la partecipazione di moltissimi volti noti dell’azienda, dai commentatori sportivi ai giornalisti di SkyTg24, gli attori delle serie tv e i protagonisti dei programmi di intrattenimento. La donazione può essere effettuata direttamente sul Conto Corrente n. 22330 (IBAN IT49J0100003245350200022330) aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con la causale SKY IoRestoACasa Covid 19. Sky ce la sta mettendo tutta, gli Italiani ce la stanno mettendo tutta, per ricordare questo periodo come una parentesi che tutti insieme abbiamo combattuto e sconfitto.

