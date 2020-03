Email ed SMS sempre più spesso mettono a rischio la sicurezza degli utenti provocando la perdita di dati personali e denaro. E’ molto importante, infatti, prestare attenzione alle comunicazioni ricevute tramite tali strumenti, in quanto è probabile che i messaggi ricevuti siano in realtà delle vere e proprie truffe.

Phishing via email ed SMS: come riconoscere il tentativo di frode online!

Riconoscere le email e gli SMS phishing richiede la massima attenzione poiché a differenza dei primi tentativi di frode online segnalati, i cyber-criminali hanno perfezionato i loro inganni. I messaggi phishing, infatti, si nascondono sempre più spesso dietro testi ben scritti, con loghi contraffatti identici a quelli delle aziende utilizzate come espediente.

E’ fondamentale, quindi, tenere a mente quali sono le caratteristiche che consentono di identificare le truffe e non lasciarsi persuadere dalle comunicazioni riportate. Quindi, si raccomanda di verificare con molta attenzione le incongruenze presenti negli indirizzi di provenienza dei messaggi ricevuti, rispetto a quelli delle aziende per cui si spacciano i malfattori. Altrettanto importante è la presenza di link o file e il contestuale invito ad utilizzarli per fornire dati ritenuti fondamentali.

Questi accorgimenti seppur banali possono offrire la possibilità di tutelare informazioni sensibili e denaro, in quanto le aziende e gli enti solitamente sfruttati dai malfattori per nascondere le truffe non sono soliti inviare comunicazioni contenenti tali elementi. Nessun ente ufficiale richiede dati personali online né invia messaggi contenenti link di accesso rapido a pagine da utilizzare per accedere all’account. E’ importante, quindi, procedere con l‘eliminazione immediata delle email e degli sms così costituti ed evitare in ogni caso di inserire online delle informazioni che possono consentire di accedere alle carte di credito o ai conti correnti.