Il social network Facebook ha recentemente deciso di chiudere per sempre una delle sue applicazioni più amate dagli utenti in tutto il mondo. Stiamo parlando dell’applicazione MSQRD, utilizzata per fare i selfie “divertenti”.

Il colosso guidato da Mark Zuckerberg è arrivato a questa conclusione dopo aver compreso che al momento è intenzionato ad occuparsi di altro, piuttosto di una sua applicazione inutilizzata, a suo dire. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook chiuderà per sempre l’applicazione per i selfie, conosciuta come MSQRD

L’applicazione MSQRD, simile a Snapchat che il colosso di Menlo Park ha acquistato nel 2016, verrà presto chiusa per sempre. La piattaforma ha infatti dichiarato di volerla chiudere il prossimo 13 aprile, nonostante la sua tecnologia continuerà a funzionare su altri servizi di sua proprietà. L’applicazione proprio ieri, ha scritto in un aggiornamento sulla pagina ufficiale della piattaforma una nota.

Eccone un estratto: “MSQRD è stato fondamentale per creare lo slancio iniziale per la Realtà Aumentata e fornire approfondimenti per costruire la piattaforma di Facebook oggi. l nostro obiettivo è ora quello di offrirti le migliori esperienze AR possibili tramite Spark AR, la piattaforma che consente a chiunque di creare i propri effetti AR e condividerli con tutti sul social network“.

Ora che gli effetti AR più popolari della piattaforma vivono soprattutto su Instagram e moltissime altre applicazioni, il colosso ha deciso di chiudere per sempre l’applicazione per potersi concentrare su altri obiettivi. Strategicamente ha molto più senso per l’azienda mettere le proprie risorse in Spark AR per tutta la piattaforma, piuttosto che su un servizio autonomo che è costantemente diminuito di popolazione.