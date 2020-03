MSQRD, l’app selfie simile a Snapchat che Facebook ha acquistato nel 2016, presto non ci sarà più. Il social network ha dichiarato di voler chiudere l’app di realtà aumentata il 13 aprile, sebbene la sua tecnologia continuerà a funzionare su altri servizi di proprietà di Facebook.

“MSQRD è stato fondamentale per creare lo slancio iniziale per la Realtà Aumentata e fornire approfondimenti per costruire la piattaforma di Facebook oggi“, ha scritto l’app in un aggiornamento sulla sua pagina Facebook . “Il nostro obiettivo è ora quello di offrirti le migliori esperienze AR possibili tramite Spark AR, la piattaforma che consente a chiunque di creare i propri effetti AR e condividerli con tutti sul social network“.

Facebook: MSQRD col tempo è diminuito drasticamente di popolarità e non è più necessario

Facebook ha iniziato a integrare la tecnologia di scambio di volti di MSQRD e altri filtri nei propri prodotti, come Facebook Live , subito dopo aver acquisito dell’app nel 2016. Da allora, il team MSQRD si è concentrato sulla costruzione della piattaforma AR di Facebook, Spark AR, che consente utenti per creare effetti per Instagram.

Ma ora che gli effetti AR più popolari di Facebook vivono su Instagram e altre app focalizzate sulla fotocamera, MSQRD – che non è stato aggiornato dal 2016 – sembra più un qualcosa di obsoleto e inutile. E strategicamente, ha molto più senso per l’azienda mettere le proprie risorse in Spark AR per tutta la piattaforma, piuttosto che un servizio autonomo che è costantemente diminuito in popolarità.