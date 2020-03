Coronavirus: l’Israele utilizzerà uno strumento per combattere l’epidemia

Il tentativo di Israele di frenare l’epidemia di coronavirus potrebbe mettere a repentaglio la privacy dei cittadini. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha delineato piani per utilizzare la tecnologia di localizzazione antiterrorismo per localizzare le persone in contatto con coloro che portano il virus. L’uso di tale tecnologia non era chiaramente incentrato per questo tipo di scopi. Il servizio di sicurezza interna israeliano però, ha confermato Shin Bet a Reuters, potrebbe essere utile per frenare il coronavirus.