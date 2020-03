Probabilmente, senza molte sorprese, il prossimo OnePlus 8 vanterà il supporto alla connessione 5G. Queste informazioni provengono direttamente dal CEO di OnePlus, Pete Lau. Secondo Lau, la società si sta impegnando per investire nel lungo termine con questa tecnologia di rete.

Si prevede che OnePlus 8 e 8 Pro includeranno il SoC Qualcomm Snapdragon 865, il che significa che è quasi una certezza che entrambi i dispositivi supporteranno il 5G. Infatti, l’unico modem compatibile per lo Snapdragon 865 è lo Snapdragon X55 abilitato al 5G. Tuttavia, non tutti i dispositivi con Qualcomm Snapdragon 865 supporteranno effettivamente il 5G.

OnePlus 8, la prossima serie vanterà il 5G

È possibile che ci siano modelli solo 4G di OnePlus 8, specialmente in paesi senza una rete 5G. In alternativa, OnePlus potrebbe offrire un modello con supporto al 5G in ogni paese, che è quello che Realme ha fatto con l’X50 Pro 5G in India.

Ora siamo quasi sicuri che il prossimo device della società supporterà la tecnologia 5G, ma non lo siamo altrettanto con il OnePlus 8 Lite. Si dice che quel telefono sia dotato del processore MediaTek Dimensity 1000. Questo chip ha un modem 5G integrato, quindi è sicuramente in grado di supportare la connettività 5G ma non sappiamo se sarà così.

In alternativa, la società potrebbe anche seguire la strada Samsung e lanciare il suo dispositivo a livello globale con supporto per mmWave e sub-6GHz 5G. Indipendentemente da ciò, l’annuncio della compagnia indica che i suoi prossimi dispositivi, 8 e 8 Pro, dovrebbero almeno supportare le reti 5G sub-6GHz della maggior parte dei gestori di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il prezzo, la compagnia non ha rilasciato dettagli. Tuttavia, è stato confermato che il modello OnePlus 8 standard non sarà costoso poiché l’obiettivo della società con quel dispositivo è per avere “specifiche modeste e un prezzo accessibile”.