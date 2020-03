I nuovi flagship dell’azienda cinese OnePlus avrebbero dovuto fare il loro debutto ufficiale sul mercato in questi giorni, ma come sappiamo l’epidemia del Coronavirus ha costretto l’azienda a rimandare la presentazione. Tuttavia, sembra che l’azienda abbia già fissato la nuova data per annunciare i suoi device.

I nuovi flagship di OnePlus arriveranno il 15 aprile, ma senza il OnePlus 8 Lite

La presunta data prescelta per la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è prevista per il prossimo 15 aprile. A dare questa informazione sono stati Max J. tramite un post sul noto social Twitter e il noto portale WinFuture. Secondo questi ultimi, l’evento di presentazione si terrà quasi sicuramente in streaming a causa dell’epidemia del COVID-19.

Oltre a questa informazione, è stato inoltre rivelato che almeno per il momento non verrà annunciata la versione Lite dei nuovi flagship di OnePlus. Stiamo parlando del prossimo OnePlus 8 Lite, il primo smartphone dell’azienda cinese che non sarà alimentato da un processore di casa Qualcomm. A bordo del nuovo device, infatti, ci sarà un processore MediaTek, cioè il nuovo SoC MediaTek Dimensity 1000. Questo smartphone potrebbe rappresentare un device dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo, dato che sembra che verrà distribuito ad un prezzo di circa 450€.

Questo smartphone dovrebbe essere annunciato sul mercato fra diversi mesi. OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro arriveranno invece fra circa un mese. Vi ricordiamo che entrambi i dispositivi vanteranno un’ottima scheda tecnica. Questa prevede un display SuperAMOLED con una elevata risoluzione e con un refresh rate da 120Hz e il potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm.