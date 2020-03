CoopVoce e ChiamaTutti Smart 15: la promo ha tutto incluso per 7 euro

CoopVoce aveva cominciato veramente male, dato che tutti gli utenti tendevano ad ignorare le sue proposte. Il gestore virtuale, che si batte ogni giorno nell’ambito mobile per far vedere il suo valore, è cresciuto in maniera smisurata da quando ha cambiato ufficialmente strategia. Gli utenti infatti accusavano il provider di non avere contenuti in abbondanza per soddisfare le loro esigenze.

In seguito però tutto è cambiato, dato che i prezzi molto vantaggiosi sono stati affiancati da contenuti di gran livello. CoopVoce ha infatti continuato a migliorare la sua linea preferita di promozioni, la quale tuttora va avanti a gonfie vele con una nuova variante. Questa è disponibile sul sito ufficiale per pochi euro mensili e soprattutto con contenuti che in molti speravano arrivassero anche in questo periodo.

CoopVoce: la ChiamaTutti Smart 15 è disponibile per 7,50 € al mese per sempre e con tutto incluso

Il gestore di casa Coop ha perfezionato la sua nuova ChiamaTutti Smart 15, la quale include al suo interno tutti i migliori contenuti. Stiamo parlando infatti di un’offerta che innanzitutto è disponibile per tutti, addirittura anche per coloro che già possiedono una promozione con il noto gestore.

Al suo interno sono presenti 1000 minuti verso tutti i gestori, sia fissi che mobili e sia nel territorio italiano che nell’Unione Europea. Seguono 1000 messaggi verso tutti e 15 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web senza problemi. CoopVoce offre la promo a soli 7,50 € ogni mese, con un prezzo che non cambia mai nel tempo. Non vi resta che affrettarvi a sottoscriverla.