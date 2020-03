CoopVoce: ChiamaTutti Smart 15 alla carica, ecco i contenuti della promo

Uno dei gestori che nessuno avrebbe mai pensato potesse intraprendere un percorso vincente in men che non si dica è sicuramente CoopVoce. Il gestore di casa Coop è infatti riuscito a guadagnare tantissimi utenti degli ultimi mesi, soprattutto grazie al suo cambio improvviso di strategia. L’azienda sta portando avanti le sue offerte migliori ogni mese, intercambiandole tra loro in rapida successione.

Ora come ora sul sito ufficiale c’è una nuova proposta, la quale può essere utile per diverse categorie di utenti. Ovviamente il punto forte è sempre il prezzo, il quale risulta tra i più bassi in assoluto. Inoltre gli utenti non devono dimenticare che le offerte di CoopVoce vanno avanti per sempre senza cambiare prezzo. Ora come ora dunque occhi puntati sulla nuovissima offerta che trovate disponibile ancora per un mese sul sito ufficiale.

CoopVoce: la nuova ChiamaTutti Smart 15 è disponibile per soli 7,50 euro al mese per sempre

Stavate cercando un’offerta che vi consentisse anche solo di valutare un cambio gestore? Ci ha pensato CoopVoce con la sua nuova ChiamaTutti Smart 15, promo che mette in mostra i suoi migliori contenuti.

Stiamo parlando infatti di una soluzione disponibile al minor prezzo possibile e con tutti i contenuti interni che il pubblico desidera. Nella nuova offerta del gestore virtuale troviamo infatti disponibili 1000 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e inoltre anche 15 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è davvero vantaggioso: solo 7,50 euro al mese per sempre. La promozione è disponibile anche per i già clienti.