In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale per il lancio di Ultimate Fishing Simulator 2, seguito diretto del primo capitolo. Il titolo permetterà ancora una volta agli utenti di cimentarsi nella pesca sportiva in una maniera del tutto nuova e migliorata.

A dare l’annuncio ci ha pensato il publisher Ultimate Games S.A. che ha confermato anche alcune feature del nuovo gioco simulativo. Il primo cambiamento apportato dagli sviluppatori dello studio MasterCode è sicuramente quello grafico, con netti miglioramenti ai modelli 3D dei pesci e dell’ambiente. Inoltre è stata introdotto la visuale in terza persona che permette di ammirare meglio la nuova dinamica dell’acqua e dell’IA dei pesci.

Il debutto è previsto in anteprima su Steam Early Access nella seconda metà dell’anno. A seguire, il lancio avverrà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2021. Le console Sony e Microsoft inoltre potranno vantare la compatibilità con la nuova generazione. Il publisher infatti ha confermato il supporto anche per PlayStation 5 e Xbox Series X sempre a partire dal prossimo anno.

Ultimate Fishing Simulator avrà un sequel

Il primo capitolo di Ultimate Fishing Simulator è arrivato nell’agosto del 2018 su PC. Il gioco è stato immediatamente apprezzato dagli utenti, come dimostrano le recensioni positive. Si tratta del simulatore con la più alta percentuale di gradimento nella categoria. Le recensioni positive su Steam hanno superato l’86% mentre su Metascore il punteggio è di 70/100.

Questi numeri sono supportati da oltre 115 mila persone che hanno acquistato il gioco. Come se non bastasse, oltre 100 mila utenti hanno acquistato DLC e add-ons per aggiungere nuove location e specie. Anche la versione VR ha riscosso il successo sperato, superando addirittura le aspettative della software house.

Ultimate Fishing Simulator 2 permetterà agli utenti di portare il divertimento ad un nuovo livello. Sono previsti tanti miglioramenti e molte feature totalmente nuove. L’attenzione al dettaglio sarà sempre presente come per esempio nel mostrare da vicino l’attrezzatura e il suo funzionamento. Non resta che attendere la prima demo per provare con mano le migliorie.