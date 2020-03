Da Esselunga gli utenti hanno ancora la possibilità di approfittare di uno dei migliori sconti di sempre attivati sullo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un dispositivo dalle grandissime potenzialità e dalla richiesta estremamente ridotta.

In parallelo alla campagna promozionale che prevede la possibilità di acquistare una Xiaomi Mi Band 4 a soli 19,99 euro, anche in questo caso uno dei migliori prezzi dal giorno effettivo di lancio sul mercato, ecco arrivare un’altra occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Gli acquisti, come al solito, possono essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale entro il 14 marzo 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Il prodotto presenta inoltre garanzia legale della durata di 24 mesi ed è distribuito in versione no brand, ciò sta a significare che tutti gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dall’azienda, e non da uno specifico operatore telefonico.

Volantino Esselunga: gli sconti sono davvero sorprendenti

La campagna promozionale riesce a sorprendere gli utenti per la possibilità di mettere le mani su uno Xiaomi Redmi Note 8 Pro ad uno dei prezzi più bassi di sempre, la versione 6/128GB (quindi con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna), può difatti essere acquistata con un esborso finale di soli 239 euro.

Tra le specifiche tecniche ricordiamo essere presenti un display da 6.53 pollici FullHD+, un processore Qualcomm Snapdragon octa-core da 1.8GHz, 6GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore da 64 + 8 + 2 + 2 megapixel, una frontale da 20 megapixel ed una splendida batteria da oltre 4500mAh.