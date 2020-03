Questa mattina, 12 marzo 2020, LEGO group ha annunciato la nuova partnership instaurata con Nintendo e che vedrà Super Mario come protagonista in un nuovo mondo di mattoncini. Questa collaborazione darà il via è una nuova concezione del personaggio di Super Mario all’interno dello spazio reale e non solo quello virtuale.

Ecco tutto quello che sappiamo su questa nuova partnership e sui nuovi progetti in corso

A dimostrare l’autenticità di questo progetto ibrido nato dalle due aziende, un video pubblicato questa mattina e postato sia da LEGO che da Nintendo. L’idea è quella di lanciare una linea basata sulla costruzione interattiva di LEGO Mario. Si tratta della versione in mattoncini del famosissimo Super Mario protagonista di moltissimi videogiochi Nintendo.

Il lancio è previsto entro l’anno, già dal video si evince quali potrebbero essere le varie novità che le due aziende lanceranno sul mercato. Tra queste ad esempio, l’idea di giocare fisicamente con il famoso personaggio dei videogiochi. Il tutto, negli stessi modi che abbiamo sperimentato per anni grazie alle console.

Julia Goldin, direttore marketing nonché EVP di LEGO group ha affermato:

Siamo veramente entusiasti di portare Mario nella realtà attraverso il gioco Lego. con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini che amano Mario a impegnarsi a giocare in un modo completamente nuovo; avranno così la possibilità di creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito. grazie alla perfetta integrazione della più recente tecnologia digitale, LEGO SuperMario è un’esperienza altamente sociale, interattiva e dico lavorazione per bambini.

Queste sono le informazioni che abbiamo avuto questa mattina, ma indubbiamente molto presto ne sapremo di più.