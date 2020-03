WhatsApp e Telegram non sono le uniche due applicazioni preferite dagli utenti. Una giuria ha decretato la vittoria di una nuova app misteriosa. Apparsa di punto in bianco per gli utenti Android, iOS e Desktop di Linux. MacOS e Windows 10 pare si confermi come l’alternativa migliore alle precedenti. Ci sono una serie di motivi e tanti pareri eminenti che confermano una simile affermazione. Vediamo di scoprire di chi si tratta.

WhatsApp e Telegram alle strette: la nuova app le batte entrambe a mani basse

Al momento la contesa dle mondo Instant Messagging vede contrapporsi i rivali Facebook e Pavel Durov con le loro rispettive proposte software per dispositivi fissi e mobili. Pochi pensano che ci possa essere di meglio. Miliardi di utenti sono restii a cambiare applicazione ma le recenti opinioni degli esperti remano contro questo mare di credenze ben radicate.

A smentire la supremazia delle due piattaforme c’è Signal, decritta da Edward Snowden come la nuova soluzione di messaggistica orientata alla privacy. Le polemiche dopo Cambridge Analytica e le violazioni al GDPR hanno smosso mari e monti confermando la necessità di qualcosa che fosse veramente sicuro.

Signal è la risposta ai nostri dubbi. Il sistema garantisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno in un ambiente perfettamente protetto. Non mancano chat, gruppi e soluzioni di contatto telefonico audio e video come per WhatsApp. La crittografia di standard elevato segreta le conversazioni anche per file multimediali, documenti e semplici testi. Ciò che si dice al telefono resta al telefono. Cosa che si rimarca con la presenza dei messaggi autodistruttivi che si annientano in automatico definendo un timer di validità.

Tramite il sito ufficiale si possono scaricare ulteriori informazioni e le rispettive app tramite i link allegati che rimandano ai rispettivi store digitali.