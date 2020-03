Nel nostro paese, ormai, sono molteplici le truffe messe in atto dai cittadini Italiani ai danni di altri cittadini o, addirittura, di vere e proprie società. Oggi, ad esempio, si sente spesso parlare di contatori manomessi in modo tale da risparmiare una cospicua somma sulle proprie bollette dell’energia elettrica e del gas. Attraverso dei semplici trucchetti poco legali, infatti, ogni anno migliaia di Italiani risparmiano centinaia e centinaia di euro.

Il fenomeno è da tempo osservato dalle forze armate che, in seguito all’aumento dei truffatori, hanno avviato dei controlli serrati per scovare tutti i più furbi. Le indagini condotte si sono quindi concluse con molteplici arresti in tutta Italia, ma in particolare sul territorio di Roma. Secondo quanto riscontrato pare che il metodo più utilizzato da parte degli Italiani sia quello del magnete che, di fatto, permette ai truffatori di rallentare estremamente i contatori. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Contatori manomessi: arresti in tutta Italia per combattere la frode

Con il numero dei truffatori in costante aumento, quindi, i vari reparti competenti hanno dovuto cooperare al fine di interrompere le azioni illegali messe in atto dai malviventi. Alcune perquisizioni, infatti, hanno permesso alla polizia di sorprendere in flagranza di reato centinaia di persone che cercavano di manomettere i propri contatori o quelli di terzi.

Gli oggetti utilizzati per manomettere i contatori sono molteplici, tra cui rilevatori, contatori di riserva e punzonatori. Strumenti ingegnosi, quindi, che hanno permesso ai truffatori di dimezzare i costi dell’energia elettrica e del gas. In molti casi, inoltre, alcuni truffatori sono riusciti ad azzerare completamente le bollette dell’energia elettrica.