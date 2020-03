In questi giorni è inevitabile parlare di Coronavirus. Il virus che tiene con il fiato sospeso tutto il mondo si appresta a passare da epidemia a pandemia. L’Organizzazione Mondiale di Sanità (OMS) attende i dati ufficiali da Africa e Sudamerica dopo di che, quasi certamente, il Covid19 verrà dichiarato pandemia. Questo significa che nessun paese dell’intero pianeta è al sicuro o al di fuori dal contagio, con un cambiamento radicale nella lotta al virus. Nonostante lo scenario per niente rassicurante, i male intenzionati di turno sono sempre in agguato, pronti a sfruttare i temi di attualità per truffare gli utenti che quotidianamente navigano in rete. La nuova truffa, che sfrutta proprio la parola più cliccata in senso assoluto, vale a dire Covid19, rientra nel più classico dei Phishing, editi ad impossessarsi dei dati personali degli utenti come password, codici, dati dei conti correnti on line e molto altro.

La Polizia Postale mette in guardia dalla nuova truffa

Sulla pagina Facebook ufficiale della Polizia di Stato è stato pubblicato un avviso di pericolo truffa(nella foto sopra), che sfrutta l’attuale virus in circolazione. Come spiega La Polizia, sta girando un messaggio dal nome #COVID19 che cerca di spiegarvi come prevenire il virus. Il messaggio sarà a firma “Dottoressa Marchetti”, fantomatica esperta di Covid19 e appartenente all’Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia. Il messaggio contiene un allegato, a questo punto sarà fondamentale non aprirlo per non permettere al malware di entrare nel vostro sistema, con buone possibilità di catturare i vostri dati sensibili. Sulla pagina della Polizia di Stato è presente anche un link dove potete segnalare ogni messaggio sospetto. Siamo sicuri che gli internauti più esperti siano in grado di capire i messaggi di phishing, ma in un momento in cui cerchiamo in continuazione notizie sul Covid19, cadere in un messaggio trappola come questo potrebbe capitare a chiunque.