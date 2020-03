Nonostante il 2020 sia iniziato da poco, Xiaomi sembra intenzionata a presentare tantissimi smartphone. Le notizie che si susseguono in questi giorni sono tutte rivolte alla nuova famiglia Redmi Note 9.

Il brand Redmi Note è uno dei più venduti nel mercato asiatico e sta prendendo piede anche nel resto del mondo. Già con il Redmi Note 7 i numeri sono stati importanti ma è con il Redmi Note 8 che si è raggiunto un dominio globale. È naturale quindi che Xiaomi voglia puntare ancora una volta sul proprio cavallo vincente.

Stando alle dichiarazioni di Xiaomi India, il produttore ha in programma di lanciare il Redmi Note 9 il prossimo 12 marzo nel Paese. Purtroppo non sono stati rilasciati molti dettagli se non una particolare feature mostrata nell’immagine promozionale. I device saranno caratterizzati da un quadrupla fotocamera posteriore disposta in maniera simmetrica. Il design ricorda parecchio quello dei Huawei Mate 20 e si distacca molto da quello utilizzato per la generazione precedente.

Scopriamo i Redmi Note 9 e Note 9 Pro

Inoltre, al fianco del Redmi Note 9 è certo l’arrivo di una variante Pro. Al momento le differenze non sono chiare, ma possiamo provare ad immaginarle sulla base delle indiscrezioni trapelate. La pagina ufficiale Xiaomi ha lanciato un nuovo hashtag che lascia poche intepretazionei possibili: #ProCamerasMaxPerformance. La famiglia Redmi Note 9 sarà quindi caratterizzata da un comparto fotografico di altissimo livello.

Se si considera che Redmi Note 8 è stato lanciato con una configurazione 48MP + 8MP ultrawide + 2MP macro + 2MP sensore di profondità è facile capire le aree di miglioria. La fotocamera principale di Redmi Note 9 potrebbe essere da almeno 64MP con le altre fotocamere molto simili a quelle della scorsa generazione. Stesso discorso per la versione Pro che potrebbe vantare un’apertura focale maggiore su tutti i sensori.

Per quanto riguarda il processore, Xiaomi potrebbe optare per un Qualcomm Snapdragon 720G in grado di garantire potenza e limitare i consumi. Il display di entrambi i device è ancora avvolto dal mistero, ma guardando al Note 8 base, il pannello era un LCD da 6.3 pollici. Possiamo presumere che tale diagonale resterà invariata con la versione Pro leggermente più grande. Non mancheranno una batteria da 5000mAh, Android 10 e almeno 4/64GB di memoria interna.