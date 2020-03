Iliad propone tre offerte fino a 50GB a partire da 4,99 euro al mese

Iliad ha affrontato fin da subito i gestori che contano e lo ha fatto con offerte degne di nota. Tutti ricorderanno infatti la prima proposta: solo 5,99 euro con tutto incluso e per sempre. Da lì si è perfettamente capito che qualcosa di grosso sarebbe arrivato a breve ed infatti a oggi sul mercato il gestore ha una promo imbattibile.

Stiamo parlando della Giga 50, offerta che include tutto al suo interno. Con soli 7,99 euro al mese potete infatti avere a disposizione ogni mese ben 50 giga in 4G con tanto di minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Ora però, proprio per difendersi dagli attacchi degli altri provider più quotati, Iliad ha deciso di ricordare a tutti che non finisce qui. Sul sito ufficiale ci sono ancora due promo molto interessanti che hanno battuto tutti nel passato recente.

Iliad: sul sito ufficiale ci sono ancora la Solo Voce e la Giga 40 con tutto incluso, si parte da 4,99 euro al mese per sempre

Con Iliad ad oggi è difficile competere, semplicemente perché le sue offerte hanno prezzi ineguagliabili. L’esempio perfetto è fornito dalle due soluzioni ancora disponibili sul sito ufficiale: la Solo Voce e la Giga 40.

Entrambe hanno a disposizione ogni mese minuti senza limiti verso tutti i gestori e messaggi senza limiti verso tutti. La seconda tra le due però offre anche 40 giga in 4G per navigare in internet utilizzando la connessione in 4G, nettamente migliorata negli ultimi sei mesi. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 euro al mese e di 6,99 euro al mese per sempre.