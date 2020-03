I dispositivi Android beneficerebbero dell’eliminazione di alcune app che consumano troppa batteria. Una classifica include ora i software più avidi in termini di risorse di sistema. Gli utenti che hanno disinstallato oppure sostituito le applicazioni con le alternative migliori ricaricano il telefono meno di frequente causando meno stress al device. Ecco quali sono le app peggiori per consumo energetico.

Le app Android che consumano troppa batteria

Un recente rapporto discrimina alcun soluzioni software accusare di ridurre l’autonomia. Il dilemma delle app che mettono in crisi la batteria è al centro dell’interesse pubblico visto che gli utenti sono costretti a più ricariche giornaliere e sostituzione di supporti già dopo qualche anno. Le notizie non sono buone.

Si parla di Facebook, WhatsApp, Gmail, Chrome, YouTube, applicazioni usate ogni giorno da miliardi di utenti in tutto il mondo. Sono comode e versatili ma richiedono troppa energia per funzionare. Si arriva al primo pomeriggio con meno del 5% di carica ma nonostante questo pochi scelgono di assumere un atteggiamento riluttante.

Per risparmiare batteria basta scegliere le migliori alternative che consentono di continuare ad usare le app senza sacrificare la percentuale di batteria. Esempi di soluzioni simili si corrispondono all’accesso Facebook da browser e non da applicazione.

Cinque delle 10 app pericolose per la batteria sono di proprietà Google con Gmail, Google, Google Chrome, Waze e YouTube a dominare incontrastate. Per il resto si parla di Facebook e della sua personale suite applicativa fatta di Facebook, Messenger e WhatsApp. Le restanti due sono Uber ed Amazon Alexa. App che nel loro complesso richiedono oltre 420 autorizzazioni per funzionare. Ciò implica un crescente numero di processi attivi e più impegno da parte di CPU, GPU e rete per mantenere lo stato attivo delle notifiche.

I consigli per mantenere uno stato di carica ottimale sono riconducibili a quelli inseriti in questa lista: