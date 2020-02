Il più grande raduno annuale degli sviluppatori di videogiochi professionisti (Game Developers Conference) ha appena perso un’altra grande società tecnologica a causa delle preoccupazioni sul coronavirus. Amazon Web Services si è ritirato dallo spettacolo del 2020 a causa di “continue preoccupazioni per il COVID-19“. Al posto di questa mancata partecipazione, Amazon sta pianificando un “evento online globale” a maggio. A questo possibile evento, Amazon mostrerà ciò che il suo team AWS Game Tech avrebbe inizialmente fatto vedere al GDC, insieme ad alcuni speciali extra. Ne sentirai parlare di più nelle prossime settimane, ha affermato Amazon. Inoltre, Amazon ha anche iniziato a limitare i viaggi “non essenziali” dei dipendenti negli Stati Uniti dopo aver fatto lo stesso in Cina a gennaio.

Amazon esce dall’evento insieme ad altri giganti della tecnologia, ma nonostante ciò l’evento si terrà ugualmente

Il gigante di Internet si unisce a Facebook, Sony , EA, Epic Games, Microsoft , Kojima Productions e Unity Technologies tra i principali marchi che non parteciperanno al GDC. Ciò non porterà necessariamente alla chiusura del GDC, in quanto ci sono ancora numerosi sviluppatori (inclusi quelli più grandi come Google) impegnati nell’evento. Un portavoce del GDC ha recentemente dichiarato a The Verge che l’evento si procederà “come era stato stabilito”. Tuttavia, è cosa buona e giusta affermare che l’evento assumerà un tono molto diverso rispetto a quello degli ultimi anni, supponendo che verrà portato avanti senza intoppi.